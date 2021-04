Câmara recebe ofício em defesa da agricultura familiar

A presidência da Câmara de Vereadores recebeu na manhã desta quinta-feira, 15, um ofício contendo as principais demandas em defesa da agricultura familiar. O documento foi entregue e assinado pelo vereador Gilvane Moreira, que também é presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de São Sepé e pela secretária da entidade, Niura Moraes.

Na pauta do ofício, eles defendem que sejam mantidas ações que garantem o sustento das família que geram a produtividade no campo. Entre as demandas apresentadas, está a reposição do recurso para a equalização dos juros do PRONAF, a manutenção do aumento de recurso para Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), a reposição do recurso para a assistência técnica do Ministério da Agricultura, o fortalecimento do Programa Nacional de Crédito Fundiário e do do PROAGRO para a proteção da produção agrícola.

Todas as proposições contidas no ofício asseguram que os pequenos produtores rurais tenham maior disponibilidade de produzir em suas terras e assim fomentar a economia local. O documento também pede que sejam feitas revisões que garanta as subvenções que os agricultores tem com os programas agrícolas, por exemplo.

O ofício foi entregue no gabinete da presidência da Câmara e será encaminhado aos demais vereadores para que tomem conhecimento das necessidades apresentadas.