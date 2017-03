Câmara sedia homenagens no Dia Internacional da Mulher

Termina amanhã (8), no Dia Internacional da Mulher, a programação da Semana da Mulher 2017, evento promovido pela Câmara de Vereadores de São Sepé. A atividade que encerra as comemorações é a Sessão Solene em homenagem às mulheres destaque no município, indicadas pelas Comissões Parlamentares Temáticas do Legislativo.

As homenageadas deste ano foram escolhidas por consenso entre os vereadores que compõem as comissões. São elas: a advogada Luciana Gazen, indicada pela Comissão de Constituição, Justiça, Finanças e Orçamento; a agropecuarista e microempresária, Neiva Terezinha Cerezer Stochero, indicada pela Comissão de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente; a professora aposentada, Terezinha Aires Figueira, indicada pela Comissão de Educação e Cultura; a dona de casa e sócia da Liga Feminina de Combate ao Câncer, Ieda Maria Siqueira, indicada pela Comissão de Saúde e Assistência Social e a policial civil Liliana Freitas Torres, indicada pela Comissão de Segurança Pública.

A solenidade será no Plenário Gaspar Martins, às 18h, e será transmitida pela TV Câmara (www.saosepe.rs.leg.br).