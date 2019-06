Um caminhão com placas ABW 4520, de Amambaí, Mato Grosso do Sul, tombou por volta das 6 horas de hoje, quarta-feira, na “Curva da Morte”, BR-392, Km 277.

De acordo com o motorista do caminhão, que não quis se identificar, ele seguia no sentido São Sepé/Caçapava do Sul, quando ao contornar a curva, perdeu o controle, vindo a tombar o caminhão.

A carga se espalhou pela pista e pelo acostamento o que deixou a rodovia em meia pista.

(Fotos: Roberto John)