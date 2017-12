Caminhão da Sorte Obino entrega prêmios em São Sepé

Benta Marina Martins Leite, faturou o premio de R$ 10.000,00 em compras na Loja Obino de São Sepé. A exemplo do jovem Lucas Costa da Silva, morador do bairro São Francisco,que em 2016, foi o feliz ganhador do Caminhão da Sorte Obino. Em 2017 , Benta Marina Martins Leite, renovou a mobília da casa, com a ajuda do premio de R$ 10.000,00.Entre os produtos escolhidos estão: Fogão, geladeira, máquina de lavar roupas, conjunto de mesa, balcão pia, kit para cozinha, estofado, 2 roupeiros, televisor, antena digital, Dvd, 2 ventiladores, liquidificador, torradeira, panela de pressão.

A ganhadora adquiriu a cautela, que foi sorteada, na compra de um celular no começo do ano. O caminhão da Sorte Obino, é sorteado uma vez a cada ano.

Os prêmios foram entregues na residência da ganhadora, hoje, 23/12, pela manhã, após uma carreta pela cidade.