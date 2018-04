No início da noite de hoje, 25, um caminhão carregado de soja se acidentou na ponte que cobre o arroio São Rafael. A ponte, que já estava avariada, possuía limite de carga que não foi repeitado pelo motorista do caminhão que tentou atravessá-la assim mesmo. Como o peso era excessivo a ponte não aguentou e ruiu. A carga ficou depositada sobre o leito do arroio. O motorista ainda não foi localizado, não se sabe se ele foi buscar ajuda ou teria ocorrido algo mais grave.