Caminhão é furtado do pátio de empresa em São Sepé

O Fato aconteceu no sábado por volta das 22 h e 55 minutos, segundo Hamilton Vargas, proprietário da empresa ConstruVargas, localizada as margens da BR-392 em São Sepé, dois indivíduos arrombaram o cadeado do portão principal, arrombaram a porta do caminhão, e executaram o furto de um Ford Cargo , branco, com placas IVZ 4883, equipado com Munck (braço para carga e descarga de materiais pesados). De acordo com a Brigada Militar, o referido veículo seguiu pela BR-392 em direção a BR-290. O proprietário da empresa, na tentativa de localização do paradeiro do veículo, está pesquisando câmeras de segurança ao longo da BR-290, em entrevista, Hamilton declarou que a última notícia, foi de que as câmeras de segurança do posto Laranjeiras, na mesma BR, registraram a passagem do veículo. ”Por esta razão, solicito que qualquer pessoa que tenha câmeras de segurança instaladas na região, com foco na BR revisem suas imagens, qualquer informação é preciosa, e o veículo por estar equipado com Munck é de fácil identificação em imagens, mesmo a uma certa distância” Declara Hamilton