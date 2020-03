Caminhão-pipa do exército ajuda a levar água ao interior de São Sepé

O Exército Brasileiro segue prestando apoio à comunidade sepeense. Além do trabalho de monitoramento e conscientização realizado na cidade nos últimos dois dias, desta vez a ajuda é voltada aos moradores da zona rural.

Militares disponibilizaram um caminhão pipa com capacidade de 12 mil litros para ajudar a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente com o abastecimento de propriedades do interior. Atualmente, cerca de 30 famílias aguardam por água potável, já que suas reservas foram prejudicadas pela estiagem.

Nesta quinta-feira, 26, duas frentes trabalham para amenizar o problema: uma com o transporte no caminhão da Prefeitura e outra com o veículo do Exército. A expectativa é que com o reforço militar, todos os pedidos pendentes sejam atendidos ainda hoje.