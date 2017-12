Um caminhão das Lojas Becker causou transtorno no trânsito central de São Sepé hoje pela manhã. O incidente ocorreu por volta das 9h15min na Coronel Veríssimo quase esquina com a rua Percival Brenner. O motorista ao manobrar o caminhão, bateu o baú (parte traseira) em um galho de árvore que não aguentou e veio a cair. Com a queda amassou um automóvel e derrubou três motos que estavam estacionados na Coronel Veríssimo.

(Fotos: Roberto John e Divulgação)