Caminhão tomba na BR-392 em São Sepé

Um caminhão com placas IHC 6300, de Rio Grande, que levava uma carga de carne de Santa Maria para Pelotas, tombou na BR-392 próximo ao Posto Sander, por volta das 8h20 de hoje, quarta-feira.

De acordo com o motorista, Volmer Luiz Teixeira, 36 anos, ele perdeu o controle do caminhão ao fazer uma curva e acabou saindo da rodovia vindo a tombar.

Volmer teve ferimentos leves e foi socorrido pelo SAMU e encaminhado ao Hospital Santo Antônio.

O Corpo de Bombeiros ajudou no atendimento à ocorrência.

Fotos: Roberto John