Nesta segunda-feira, 1º de outubro, um caminhão carregado com malhas de ferro para laje, trafegava no sentido capital-interior pelas BR-290 quando, ao cessar a alça de acesso do viaduto da BR-290 com BR-392 em alta velocidade acabou tombando.

O trânsito não precisou ficar interrompido. somente houve danos materiais, o motorista não se feriu.