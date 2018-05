Caminhoneiros autônomos realizam o terceiro dia de protesto

A greve de caminhoneiros contra o aumento dos combustíveis chega ao terceiro dia na manhã desta quarta-feira com bloqueios em pelo menos 24 estados. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) registra bloqueios em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

Em São Sepé na BR-392, onde há um ponto de bloqueio, os motoristas estão fazendo pequenas intervenções no fluxo da via, registrando as ações com fotos e vídeos. Na intenção de chamar a atenção e engrandecer o movimento, uma bandeira do Brasil está presa por cabos e por uma escavadeira, sobre a pista.

Nas rodovias que ligam São Paulo à região Sul, os manifestantes queimam pneus , fazem paradas obrigatórias e bloqueios temporários nas principais vias. O atraso na circulação de caminhões, ameaçam o abastecimento de combustíveis, hortifrutigranjeiros, frigoríficos entre outros. Em todos os pontos, o tráfego está liberado para veículos de passeio, motos e ambulâncias.