Caminhoneiros protestam contra aumento de combustíveis

Caminhoneiros protestam contra o aumento dos impostos sobre os combustíveis bloqueando trechos de rodovias em todo o Brasil nesta terça-feira (1). Em São Sepé o movimento se concentra na BR-392 nas proximidades do Posto Cotrisel. O manifesto surgiu por causa do reajuste do PIS/Cofins, que fez o preço da gasolina e do diesel subir nas bombas em média R$ 0,46 por litro. Além disso, eles protestam contra o corte de verbas para a polícia rodoviária e a corrupção.

O Movimento em São Sepé começou no início da tarde e não tem prazo para terminar. Os motoristas de veículos de grande porte são convidados a aderirem ao manifesto, e como o protesto é pacífico, onde a adesão não é obrigatória, grande parte acaba aderindo.

(Fotos: Roberto John)