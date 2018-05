Caminhoneiros sepeenses apoiam a paraliação na BR-392

Os caminhoneiros de São Sepé aderiram a greve da categoria e estão concentrados na entrada da cidade, na BR-392. A rodovia não está sendo bloqueada em respeito ao comunicado divulgado pela Abcam (Associação Brasileira dos Caminhoneiros) através de seu presidente José da Fonseca Lopes, que além da solicitação pelo não bloqueio das rodovias também solicitou que as manifestações sejam pacíficas.

Pneus foram queimados pelos manifestantes e faixas e cartazes foram colocados nas laterais da rodovia.

A principal reivindicação é a retirada dos encargos tributários sobre o óleo diesel, que representa 42% do custo dos transportadores autônomos.

O mais recente reajuste do combustível ocorreu nesta sexta, com o valor médio nacional do litro do diesel A subindo para R$ 2,3488 (+0,80%).

A paralisação não tem data para terminar.

Empresas do município apoiam a manifestação.

A Petrobrás anunciou hoje que amanhã haverá novo aumento do óleo diesel e da gasolina, em torno de 0,9%.