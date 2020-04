Camnpal doa R$ 5.000,00 ao Hospital Santo Antônio

Neste momento tão delicado, a solidariedade é importante e fundamental. Nesse intuito, a CAMNPAL – Cooperativa Agrícola Mista Nova Palma Ltda anunciou a doação de R$ 108.000,00, destinados para a compra de 02 respiradores (aparelho de ventilação pulmonar) para o auxílio no enfrentamento do novo Coronavírus (COVID-19), para o Hospital Nossa Senhora da Piedade de Nova Palma e Hospital de Caridade São Roque de Faxinal do Soturno.

A CAMNPAL também realizou a doação de R$ 5.000,00 para o Hospital Santo Antônio, de São Sepé, para auxiliar na aquisição de um respirador.

A cooperativa apoia e abraça iniciativas que visam combater o vírus e preservar a saúde de toda a comunidade.