Campanha do Agasalho acontece no próximo domingo

O frio já começa a ensaiar sua volta e é chegada a hora de separar aquele agasalho ou cobertor que não usa mais. Organizado pelo Gabinete da Primeira Dama e Secretaria de Assistência e Habitação Social, acontece no próximo domingo, 22, em São Sepé, a Campanha do Agasalho 2018. Neste ano a caravana acontece mais cedo, na esperança de antecipar os dias de frio mais intenso.

O grupo sairá às 14h30min, da frente da Fundação Cultural Afif Jorge Simões Filho, na Praça das Mercês, e serão auxiliados por caminhões, carros e motociclistas que farão a coleta em frente às casas. A caravana vai percorrer todos os bairros da cidade. Caso alguém queira fazer alguma doação após a passagem da caravana, pode ser feita diretamente no Ginásio de Esportes Nery Lopes Bueno.

A Campanha do Agasalho 2018 tem o apoio do Grupo Gratinados Off Road e demais parceiros.