Campo próximo ao centro de Formigueiro pega fogo

Foto: Pablo Milani

Um incêndio atingiu um campo localizado atrás da Avenida João Isidoro, nas proximidades do centro do município de Formigueiro, na noite desta segunda-feira, 23.

Segundo informações preliminares, o fogo foi em uma área em que não há nada cultivado, e não atingiu, a lavoura de soja que fica ao lado.

O secretário de obras Álvaro Trojahn e produtores rurais utilizaram maquinários agrícolas para conter as chamas. O corpo de bombeiros de Restinga Sêca esteve no local do incêndio.

Ainda não se sabe ao certo o motivo que ocasionou o fogo.

Fonte: terrafofaonline