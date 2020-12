Cancelada decoração de Natal na Praça em São Sepé

A Administração Municipal de São Sepé decidiu cancelar a decoração de Natal na Praça das Mercês deste ano, por conta do crescimento da pandemia de Covid-19 no Rio Grande do Sul.

A Prefeitura Municipal e Fundação Cultural que já vinham com suas equipes de trabalho e optaram por cancelar em virtude das novas regras determinadas pelo governo do Estado. Com isso, não haverá decoração do Natal na cidade, para que sejam evitadas aglomerações.

A coordenação do projeto da Fundação Cultural e trabalho de montagem e decoração de Kerulen Ruviario já estava desde junho preparando para a montagem dos enfeites e trabalhando na limpeza e organização das peças natalinas que seriam instaladas na Praça das Mercês.

Os organizadores do Natal da Família disseram que não haverá mais a decoração, em razão dos protocolos de saúde que governo do Estado anunciou nesta última segunda-feira (30), onde houve mudanças no modelo do Distanciamento Controlado para enfrentamento à pandemia.

A medida foi considerada dura pelo município, porém necessária para não propagar ainda mais casos de Covid-19.

“Optamos por uma ação mais segura e que tem como principal objetivo preservar a vida das pessoas. O Natal é um momento de união, alegria e festividade, mas estamos em um ano atípico e não podemos incentivar aglomerações. Pedimos a compreensão das pessoas”, disse o prefeito Léo Girardello.