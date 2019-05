Cantor de “Jenifer”, Gabriel Diniz, morre em acidente aéreo

Caiu, no início da tarde desta segunda-feira (27) um avião bimotor no sul do Sergipe. De acordo com informações do Record Minas, o cantor sertanejo Gabriel Diniz estava na aeronave. O Corpo de Bombeiros Militar da Região foi acionado para prestar socorro na região de Porto do Mato, em Estância (SE). O avião saiu de Salvador e caiu em uma região de manguezal. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram os documentos do cantor e do resgate chegando. A assessoria de imprensa confirma a morte do cantor.