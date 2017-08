Capoeira Herdeiros da Ginga comemora 13 Anos de Historia

Nos dias 29 e 30 de julho a Associação Cultural de Capoeira Herdeiros da Ginga, comemorou seu 13º aniversário. A festa foi realizada durante o 1º Capoeira Show em Caçapava do Sul.

O evento que foi organizado pelo Mestre Ali teve competições de jogo aberto em duplas, sendo vencedores a dupla que mostrou o melhor jogo dentro das categorias Infantil, juvenil e adulto. Também contaram com a categoria Especial que foi direcionada para os alunos da APAE. Dentro da programação, tiveram atividades como roda de apresentação, campeonato de jogo aberto, roda de integração no calçadão municipal, e roda de encerramento no Forte Dom Pedro II.

O grupo Herdeiros da Ginga é uma associação regional entre os municípios de Caçapava do Sul e São Sepé, formada por capoeirista de ambos os municípios, com sede na cidade de São Sepé, onde tem prestado relevante serviço com ramificações e atuações efetivas no município e região como ferramenta de inclusão.

O evento também foi realizado nas dependências da UNIPAMPA – Universidade Federal do Pampa – Campus Caçapava do Sul, onde a Capoeira Herdeiros da Ginga já desenvolve um projeto em parceria, tendo o objetivo de sociabilizar, integrar e confraternizar comseus integrantes e a comunidade em geral.

História

Exatamente há 13 anos, em 31 de julho de 2004, era fundada Associação Cultural de Capoeira Herdeiros da Ginga. Associação regional entre capoeiras das cidades de São Sepé e Caçapava do Sul. Que tem o objetivo de divulgar e preservar a tradição da capoeira e sua ancestralidade.

Com ajuda de muitas pessoas e entidades, se fossemos cita-las esqueceríamos de algumas, mas as principais sem sombra de duvida e medo de errar são: Clube Harmonia de Caçapava do Sul e o RESGATE – Movimento Negro Sepeense. Essas duas sim foram imprescindíveis em nossa caminhada ajudando na construção de nossa história chegando a fundir-se em uma só em vários momentos.

Assim chegamos até aqui, derramando sangue, suor e lagrimas em alguns momentos como a própria capoeira, mas com muitas alegrias e muitos motivos para comemorar e continuarmos escrevendo nossa historia superando as dificuldades, ultrapassando obstáculos, aceitando, promovendo e respeitando as diferenças, pois somente dessa maneira cresceremos.

Então parabéns a todos nós integrantes, porque aqui usamos o NÓS e nunca o eu, andamos e crescemos juntos, lado a lado somos plural e coletivo.Não temos espaço para vaidades e iremos crescer cada vez mais unidos e de mãos dadas.