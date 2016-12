Capotamento no viaduto de acesso à BR-392 deixa três feridos

Na manhã desta segunda feira, 19, por volta das 9h30min um grave acidente no trevo de acesso a BR-392 resultou em três pessoas feridas que foram socorridas pela SAMU e encaminhadas ao Hospital Santo Antônio.

De acordo com relatos colhidos no local, o Kadett com placas BZJ 4203 de São Sepé vinha no sentido bairro – centro quando ao entrar no acesso à BR-392 o condutor perdeu o controle do veículo vindo a se chocar contra o meio-fio, parando na outra via de acesso da BR-392. Com a violência do impacto, o veículo capotou várias vezes, e dois passageiros foram arremessados para fora do veículo. Os feridos são Clarice Leal Rios, Maura Alice Silva da Silva e Renato Souza. Foram acionados a Brigada Militar, o Corpo de Bombeiros e a SAMU para o socorro das vítimas.