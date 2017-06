Caravana da Solidariedade percorreu ruas de São Sepé

O dia ajudou, e a comunidade mais ainda. A tarde ensolarada do sábado, 10 de junho, serviu de incentivo para que a população atendesse mais uma vez o pedido dos organizadores da Campanha do Agasalho 2017. O grupo percorreu os bairros do município para recolher os donativos.

Organizado pela Prefeitura Municipal, através do Gabinete da Primeira-dama e da Secretaria de Assistência e Habitação Social, a Caravana da Solidariedade teve no apoio de parceiros a garantia de levar um inverno com menos transtornos à população carente. O grupo Gratinados Off-Road mais uma vez fez a diferença mobilizando integrantes para intensificar o trabalho de coleta nas casas. Carros particulares e caminhões deram assistência para a carreata que partiu da Praça das Mercês no início da tarde e, após percorrer a cidade, chegou ao Ginásio Municipal de Esportes.

A triagem das doações será feita nos próximos dias, bem como o anúncio da data em que ocorre a distribuição.