O Carnaval de Rua de São Sepé reuniu um grande público na noite de sábado, 22, na Rua Plácido Gonçalves, Praça das

Mercês, em sua primeira noite de folia. Mais de 4 mil pessoas prestigiaram o evento.

A programação começou com a apresentação da Corte do Carnaval Municipal, em seguida, o Rei Momo Municipal, Lauriezer Bolzan, recebeu a chave do município das mãos do prefeito Léo Girardello.

Após os discursos das autoridades ao público, a Escola de Samba Os Kanalhas se apresentou. Em seguida a Folia Banda Show animou o carnaval até a madrugada.

O Carnaval terá sequência neste domingo, 23, a partir das 19 horas com o Carnaval Infantil e Adulto.