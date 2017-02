Carnaval de São Sepé começa com homenagens e folia

O Carnaval de São Sepé iniciou com uma noite de muita alegria e descontração. O público compareceu para a primeira noite de folia, no último sábado, 25. A festa segue neste domingo, a partir das 22h.

A festa popular teve a largada com os desfiles das escolas Os Canalhas e União da Lagoa. Esta última ainda levou uma pitada de emoção para a festa: eles homenagearam a ex-presidente da Fundação Afif Jorge Simões Filho, Isabel Lara Simões. Familiares dela acompanharam o desfile emocionados.

Destaque também para a presença da corte do carnaval, formada pela rainha, Lauriane Santos Costa; 1ª princesa, Luana Righi Madrid e 2ª princesa, Jéssica Rodrigues da Rosa. O Rei Momo, Lauriezer Bolzan, recebeu as chaves da cidade das mãos do prefeito Léo Girardello e dos membros da Fundação, Luís Garcia e Sandra Brenner. A banda KM garantiu a festa até às 4h da madrugada.

Para este domingo, são aguardadas as apresentações das escolas Imperatriz Sepeense e Imperadores do Ritmo.