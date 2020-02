Carnaval em São Sepé encerra com 5 mil pessoas na Praça

O Carnaval Municipal de São Sepé, encerrou na madrugada desta terça-feira, 24, com um público em torno de 5 mil pessoas na Praça das Mercês.

Os foliões fizeram uma grande festa do início ao fim com muita alegria. Nenhuma ocorrência foi registrada pela Brigada Militar nas três noites.

A festa foi animada pela Folia Banda ShowW, formada na sua grande maioria, por músicos de São Sepé.

O Carnaval abriu no sábado às 22h com apresentação da Bateria da Escola de Samba Os Kanalhas. No domingo, a festa teve um brilho todo especial com o Carnaval Infantil, num verdadeiro encontro das famílias de São Sepé e visitantes.

A Corte do Carnaval Municipal teve como Rei Momo, Laurizer Bolzan, Rainha, Indiara Araújo Oliveira, 1ª Princesa, Jocieli Flores Barcelos e 2ª princesa, Jéssica Rodrigues da Rosa.

O presidente da Fundação Cultural, Luís Garcia, destacou mais um evento realizado pela Administração Municipal, que teve grande participação popular.

”Foi o último Carnaval da nossa gestão. Agradecemos a todos os envolvidos com a organização, a Folia Banda Show, gente da terra, fazendo bonito e animando a galera. Ao comando da Brigada Militar que garantiu a segurança dos foliões e especialmente o publico de São Sepé e visitantes que deram um brilho todo especial para que a festa fosse um sucesso” disse o presidente da Fundação Cultural.