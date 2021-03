Carreta tomba na BR-392

foto: Luis Garcia

Uma carreta carregada de fertilizantes tombou na BR- 392, na localidade de São Rafael, na subida do Posto Pillon, interior de São Sepé no final da manhã deste domingo,28, e, segundo o motorista que não se feriu, ele seguia no sentido Caçapava do Sul/São Sepé.

No local existe a terceira pista, por isso o trânsito está normal nos dois sentidos. O serviço de guincho foi acionado para a retirada do veículo. A carga não espalhou na pista.