Carreta tomba na ERS-149 em Formigueiro

O acidente ocorreu na curva conhecida como “Curva do Jari” .

Foto: Alvaro Trojahn

Um acidente no final da manhã de hoje, quarta-feira, 8, deixou a ERS-149, em formigueiro, em meia pista.

De acordo com a Brigada Militar, uma carreta carregada de arroz transitava pela ERS-149, quando uma das rodas saiu da pista de rolagem e ao tentar retornar acabou virando. O acidente ocorreu na curva conhecida como “Curva do Jari”, aproximadamente 5 quilômetros do centro de Formigueiro.

Na carreta, com placas BXI 5882, estavam o motorista, de 54 anos, e sua filha, de 8 anos. Ambos foram conduidos ao Hospital Pedro Jorge Calil e passam bem.