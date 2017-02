Carreta perde os freios na ponte do Boqueirão próximo ao Posto Laranjeiras, na BR- 290. Devido à perda de controle do veículo, o reboque com a carga tombou no barranco do acostamento. A carga de papel para impressora, ficou parcialmente danificada. O cavalinho não chegou a tombar e o motorista não se feriu. A empresa responsável pela carreta contratou uma equipe de segurança que está no local protegendo a carga.

O trânsito no local está normal.