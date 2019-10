Carro é encontrado capotado e com um morto na BR 392

A Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Civil de São Sepé atenderam ocorrência de acidente neste quarta-feira, 9 de outubro, na BR 392, localidade da Vila Block em São Sepé.

Um homem foi encontrado morto nesta quinta-feira (09) ao lado do veículo Gol de cor vermelha capotado fora da pista em um barraco às margens da BR-392, aproximadamente dois quilômetros depois de Vila Block sentido São Sepé –Santa Maria. Trata-se de Luiz Rech, 63 anos, que foi encontrado fora do veículo Gol placas ITR 1829, de Porto Alegre. A suspeita é de que ele tenha perdido o controle do veículo que dirigia. O veículo capotou em um barranco de aproximadamente 5 metros, segundo a Polícia Rodoviária Federal, o acidente pode ser anterior à quarta-feira.

Até por volta da meia-noite a policia ainda não havia localizado nenhum familiar e o delegado Gonçalves, Plantão da DP de São Sepé, liberou o nome da vítima para auxiliar na localização dos familiares.

No carro, a polícia encontrou uma carteira da vítima com dinheiro e alguns cartões, segundo os quais se deduz que ele trabalhava como representante comercial. Informações para Polícia Civil – 55 3233 1188, 190 da Brigada Militar e 191 PRF.

Fotos e informações: Jornal do Garcia.