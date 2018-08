Carro furtado em São Sepé é recuperado

Na noite de quinta-feira, 30, a Brigada Militar recebeu um chamado de furto de veículo pelo 190, por volta das 21h25min. Sendo informado que o veículo era uma Parati, com placas IGQ 4659, a guarnição da Brigada Militar composta pelos sargentos Denizar e Elton iniciaram as buscas pela cidade e acabaram localizando o veículo as margens da BR-392 no sentido Santa Maria/São Sepé. Devido ao seu estado de embriaguez, E.M.R, ainda estava no interior do veículo e foi encaminhado ao Hospital Santo Antônio e depois para a Delegacia de Polícia para a confecção do Boletim de Ocorrência.

Conforme relato da proprietária do veículo, ela tinha estacionado em frente a sua loja na rua Clemenciano Barnasque e, como era de costume, deixava as chaves em um compartimento no interior do veículo, pois o mesmo era utiliazado também pelos funcionário do estabelecimento.

O suspeito E.M.R. após ser ouvido na delegacia foi solto e responderá por furto facilitado.