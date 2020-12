Carro e moto colidem na Av. Idelfonso de Moraes

Um acidente por volta das 20h30 da noite de sexta-feira, 04, envolvendo um palio e uma motocicleta, em frente ao CTG Os Maragatos na Avenida Marechal Idelfonso de Moraes, resultou em uma pessoa ferida.

De acordo com relato da motorista do Palio, ela seguia pela avenida quando ao tentar fazer a conversão no canteiro central, duas motocicletas tentaram ultrapassá-la, sendo uma de cada lado, momento em que ocorreu a colisão.

Com o choque, a motociclista caiu e ficou ferida sem gravidade, sendo encaminhada ao Hospital Santo Antônio por ambulância para atendimento médico.