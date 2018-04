Carro e moto colidem no centro de São Sepé

No final da manhã de hoje, 6, por volta das 11h, um acidente envolvendo uma motocicleta e um Fiat Strada no cruzamento das ruas Independência com Visconde do Rio Branco deixou o motociclista com ferimentos leves.

De acordo com relatos colhidos no local do acidente, a motocicleta Honda Titan de placas AJG 9365 transitava pela rua Visconde do Rio Branco e não respeitou a preferencial da rua Independência ocorrendo a colisão contra a Fiat Strada de placas ILC 5751.

O motociclista relatou à nossa reportagem que ao chegar no cruzamento havia um caminhão mal estacionado o que dificultou a visibilidade.

Já a caminhonete Strada estava sendo testada após um conserto por uma empresa mecânica.

O motociclista foi encaminhado ao Hospital Santo Antonio para atendimento médico.

Foto: Roberto John