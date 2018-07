Carro furtado é recuperado após perseguição em Vila Nova do Sul

Uma perseguição a um Toyota Etios furtado na região metropolitana de Porto Alegre, resultou na colisão do automóvel contra um barranco numa estrada no interior de Vila Nova do Sul.

Conforme a Brigada Militar, o veículo tentou escapar de uma barreira policial na avenida principal de Vila Nova do Sul, fugindo em direção ao interior do município, sendo perseguido pela polícia, só parando após a colisão. Um homem fugiu em direção ao matagal, uma mulher foi presa e outra apreendida, já que é menor de idade.

Um efetivo de 15 policiais está cercando e vasculhando o local tentando capturar o suspeito.