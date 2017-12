No inicio da tarde de hoje por volta das 14 horas um automóvel Chevette com placas IEH0150, da São Sepé, carro pegou fogo na rua Plácido Gonçalves, próximo à esquina com a Rua Plácido Chiquiti. Devido ao rápido trabalho do corpo de bombeiros o incêndio não se alastrou para todo o veículo ficando concentrado na parte frontal onde se localiza o motor. De acordo com os bombeiros suspeita-se que um curto-circuito tenha sido a causa do sinistro.