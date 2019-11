Carro roubado em Novo Hamburgo é recuperado em São Sepé

Na tarde desta segunda-feira, 18, após denúncia anônima, a polícia recuperou um automóvel roubado na grande Porto Alegre, na cidade de Novo Hamburgo, no início o mês de novembro.

Com as informações recebidas pela denúncia, os policiais se deslocaram até o local indicado, uma casa no bairro Kurtz, chegando na residência encontraram dentro de uma garagem precária, o automóvel Fiesta de placas ASK 4542, de Curitiba, que constava como roubado no município de Novo Hamburgo. O Fiesta foi recolhido pelo guincho.

O proprietário da residência não estava no local.