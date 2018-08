BM divulga nota sobre assalto a agência dos Correios

Seguem as investigações sobre o assalto ocorrido nesta manhã, 15, na agência dos correios. Segundo informações da brigada Militar, um Renault Logan prata, placas IXF 2525 de Porto Alegre, roubado na cidade de Novo Hamburgo, foi localizado no final da manhã de hoje no centro da cidade, supostamente usado pelos bandidos para chegar até a agência dos Correios. O veículo foi localizado após analise das câmeras de segurança da rua sete de setembro.

Pouco antes da apreensão do veículo, um suspeito foi detido pela Brigada Militar na esquina das ruas Plácido Chiquiti e Clemenciano Barnasque.

Nota da Brigada Militar:

Nesta manhã, após a ocorrência do roubo a agência dos Correios e Telégrafos, um suspeito foi preso pela Brigada Militar e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil. Com o mesmo foi localizada a quantia de R$ 2.100, envelopado.Também foi recolhido um veículo furtado que teria sido usado pelos assaltantes e que possuía placas clonadas.

Seguem as buscas na área do 2 Pel.

Qualquer informação julgada útil deverá ser repassada ao fone 190.