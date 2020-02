Casa é destruída pelo fogo em Formigueiro

Uma residência no interior de Formigueiro, na localidade do Cerro do Louro, foi consumida por um incêndio na manhã de hoje, segunda-feira, 24.

De acordo com os bambeiros que atuaram no sinistro, os moradores não se encontravam na residência, pois haviam saído para um passeio.

As guarnições de São Sepé e de Restinga Sêca tentaram combater as chamas que se alastraram rapidamente consumindo totalmente a casa.