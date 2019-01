Casa é parcialmente consumida pelo fogo no bairro Kurtz

Na madrugada de quinta-feira, 24, o Corpo de Bombeiros foi acionado para combater um incêndio em uma residência na rua visconde do Rio Branco, 836, bairro Kurtz.

Chegando ao local as chamas estavam consumindo a parte frontal da casa, que era de madeira. Os bombeiros conseguiram resfriar uma peça que era construída de material, preservando assim parte do imóvel. Os motivos do sinistro são desconhecidos.