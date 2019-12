Casa é parcialmente consumida pelo fogo

Por volta das 15 horas de hoje, segunda-feira, 23, um incêndio consumiu parte de uma residência no bairro Pontes.

De acordo com dados levantados no local, alguém colocou fogo num terreno baldio localizado na rua Clarindo José Monteiro, e esse se alastrou para as residências ao seu entorno. Os vizinhos ao perceberem as chamas acionaram o Corpo de Bombeiros que prontamente se deslocou até o local controlando o incêndio.

Uma das residências teve sua garagem totalmente consumida pelas chamas. As outras casas tiveram seus pátios danificados pelo fogo.

Fotos: Fabiana Garcia