Casal é preso por furto e arrombamento em Vila Nova do Sul

No início da noite de quinta-feira, 27, por volta das 19 horas, a Brigada Militar recebeu uma ligação do proprietário de um prédio no centro da cidade.

Uma guarnição se deslocou até o local, onde os policiais conversaram com o proprietário que informou queo prédio havia sido invadido por uma dupla que fugiu ao perceberem que foram flagrada. Uma testemunha informou aos policiais que sabiam onde estava a dupla pois os havia identificado e apontou o local onde eles poderiam estar.

Os policiais foram até o endereço indicado, localizado próximo de Picada do Carreteiro, interior do município.

Chegando ao local, a dupla se entregou , sendo reconhecidas foram presas e encaminhadas à Delegacia de Polícia de São Gabriel, onde prestaram depoimento. De acordo com o depoimento a dupla arrombou e invadiu o local porque não tinham para onde ir. O proprietário do prédio arrombado, deu pela falta de botijões de gás e de uma enxada, objetos encontrados em poder da dupla no momento da prisão.

O casal foi autuado por furto e arrombamento, em flagrante, sendo enviados ao presídio. Ela para o presídio Regional de Santa Maria e ele para o Presídio Estadual de São Sepé.