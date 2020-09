Casos ativos de Covid-19 aumentam para 35 em São Sepé

Os casos ativos de coronavírus em São Sepé saltaram de 10 para 35 em uma semana. O aumento expressivo é atribuído ao surto de Covid-19 em um frigorífico de Santa Maria, onde muitas pessoas residentes no município trabalham. Do total de pessoas contaminadas atualmente, 30 são funcionários do estabelecimento. Desses, 11 moram na localidade de Vila Block. Nesta quarta-feira, 2, equipes especializadas estarão intensificando protocolos de monitoramento e testagem na região. O agravamento da situação epidemiológica motivou a procuradoria jurídica da prefeitura de São Sepé a enviar ofício ao Ministério Público do Trabalho relatando tal cenário e solicitando intervenções, bem como informações detalhadas sobre o número exato de funcionários que saem da cidade diariamente para cumprir expediente no frigorífico. Tal dado é fundamental para que a Secretaria Municipal de Saúde possa diagnosticar e isolar outros possíveis casos, interrompendo a cadeia de transmissão da doença. Entre os pacientes positivos há gestantes e crianças, fato que traz ainda mais preocupação para os profissionais da saúde. Juntamente com os idosos, esses grupos são suscetíveis a formas mais graves da Covid-19 – inclusive, hoje há uma internação por coronavírus no Hospital Santo Antônio. Frente a este quadro delicado, as autoridades reforçam a importância dos cuidados preventivos, em especial por parte dos funcionários que continuam se deslocando ao município vizinho por motivo de trabalho.

Como o vírus é altamente contagioso, torna-se imprescindível evitar aglomerações, usar máscara e observar o distanciamento social mesmo que no ambiente familiar.