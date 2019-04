Celulares e drogas são apreendidos

Na tarde de hoje, domingo, 28, por volta das 15 horas, a guarnição composta pelo Sgt Denizar, Sgt Elton, Sd Muller, Sd Fraga e Sd PMT Luis perceberam uma movimentação estranha no pátio de uma residência localizada nos fundos do Presídio Estadual de São Sepé.

Ao fazerem verificação ao redor do alojamento externo, encontraram um embrulho próximo a parede. Ao abrir o pacote, encontraram no meio de esponjas, dois celulares (um celular Smartphone Motorola G5 e um celular Nokia) e duas trouxas de uma substância com características de maconha.