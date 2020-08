Cenário da disputa política vilanovense começa a ser definido

Coradini e Seixas

A disputa pelo comando politico em Vila Nova do Sul começa a ser definida apontando Coradini e Seixas como pré candidatos. Os políticos, ambos bem conhecidos na cidade e com históricos na vida publica, lideram as duas chapas. Defendendo a oposição, o ex-prefeito por dois mandatos com o apoio do DEM, e pela situação, o vice-prefeito será candidato cumprindo acordo feito entre Progressistas e MDB.

Contextualizando com o cenário pandêmico, onde o distanciamento social se faz necessário e sensato, as duas chapas estão apostando em plataformas digitais e movimentação do eleitorado através de redes sociais

Ações que em comunidades do interior precisam ser bem elaboradas, visto que muitas regiões não tem internet e o chamado “corpo a corpo” estará restrito, será preciso muita estratégia. “Será uma disputa diferente, mas estamos otimistas, declarou Elias Seixas. Já Sérgio Coradini, declara que as ações serão pensadas de acordo com a situação e se declara otimista também.