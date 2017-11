Cerca de 6kg de maconha e 200gr de crack são apreendidas

Na noite de sábado, 11, por volta das 22h, uma ação conjunta da Polícia Civil e da Brigada Militar resultou na apreensão de 7 tijolos de uma substância com característica de maconha, pesando 6kg, e 1 tijolo de uma substância com características de Crack, pesando 200gr em uma residência na rua José Jaime de Figueiredo no bairro Pontes.

A ação foi resultante de uma investigação da Polícia Civil que estava monitorando o suspeito R.R.G.S, menor de idade de 15 anos, suspeito de armazenar em sua residência drogas para traficantes da região.

As drogas estavam escondidas dentro da mochila do menor. Na residência se encontrava a mãe do menor que foi conduzida para a delegacia de Polícia para interrogatório e depois foi liberada.