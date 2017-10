Cerimônia marca abertura oficial da 43ª Expofeira Regional

Com a presença de autoridades Municipais e do Estado, lideranças do agronegócio e empresariais de São Sepé, Formigueiro e Vila Nova do Sul, foi aberta a 43ª Expofeira Regional. O ato inaugural ocorreu na noite de sexta-feira (06), no restaurante do Parque de Exposições de São Sepé.

Entre as presenças, representantes do governo do Estado, Farsul, prefeitos de São Sepé, Formigueiro e Vila Nova do Sul, presidente do Sindicato Rural de São Sepé, José Aurélio Silveira; de Formigueiro, Osvaldir Becker; entre outros.

Nos discursos foi possível observar a valorização da Expofeira Regional, como um grande centro de matrizes de excelente qualidade genética e uma das maiores feiras da Região Central do Estado. São Sepé vem se mantendo entre as três maiores praças de remates do Estado, demonstrando a qualidade e padrão dos animais preparados pelos pecuaristas.

O presidente do Sindicato Rural, José Aurélio Silveira, agradeceu a presença das lideranças da Farsul, do Governo do Estado, pelo apoio e disponibilidade de estarem prestigiando a abertura oficial da Expofeira. José Aurélio destacou que um grande evento só de faz com parcerias comprometidas e que o campo e a cidade se uniram para que a Expofeira chegasse a sua 43ª edição, ainda mais fortalecida.

José Aurélio disse ainda que essas 43ª edições da Expofeira se mantém graças ao trabalho de um grupo de produtores e associados do Sindicato, que compartilham das mesmas idéias. “ Todos os dirigentes foram e continuam sendo importantes nessa transformação da nossa feira e da estrutura do parque, um dos mais modernos do Estado”, disse.

O prefeito Leocarlos Giradello parabenizou a todos que se mobilizaram para organizarem mais uma grande exposição. Ainda se manifestaram o Secretário da Agricultura do Estado Ernani Polo, no qual falou da satisfação em fazer parte desta grande festa. Já o vice-presidente da Farsul, Francisco Schardong, elogiou o trabalho dos organizadores e disse que São Sepé está entre as dez melhores exposições do interior do Estado.

Entre as autoridades presentes estavam o secretário da agricultura do RS, Ernani Pólo, prefeito Leo Girardello, prefeito de Vila Nova, José Moura, vice presidente da Farsul, Francisco Schardong e também o secretário da agricultura de Formigueiro, Osvaldir Becker, representando o prefeito Xirú. Vereadores, representantes de empresas e indústrias também marcaram presença. O vice-prefeito Kéio Santos e o vice-presidente da Cotrisel, Sinval Gressler, vice-presidente do Sicredi, Pedro Ubiraci, comando da Policia Civil e Brigada Militar, também marcaram presença.

Confira a Programação da Feira neste Final de Semana

SÁBADO – 07/10:

8h – Abertura do Parque;

9h – Início do julgamento de classificação de bovinos, ovinos, equinos e pequenos animais;

10h – Abertura oficial do Pavilhão da Agricultura Familiar;

12h – Almoço com jurados;

14h – Remate de Bovinos Raças de Corte – pista de remates;

20h – Remate Núcleo de Criadores de Cavalos Crioulos;

20h – Abertura da Arena de Rodeios César Paraná;

22h30 – Show com grupo Gaitaço Tchê na Arena de Rodeios César Paraná.

DOMINGO – 08/10: