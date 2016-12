Cezar Schirmer fala sobre segurança no município

Os atos de violência acontecidos em nosso município, envolvendo as agências do Banco do Brasil e do Sicredi, e todos os seus desdobramentos, levaram o prefeito Girardello a fazer uma visita ao gabinete do secretário de segurança do estado. Cezar Schirmer foi convidado a vir ao município presenciar a realidade da população, convite este que foi prontamente aceito pelo secretário, que esteve reunido com o Prefeito Girardelllo e demais autoridades do município. Na coletiva de imprensa acontecida hoje por volta das 10 horas da manhã, no Gabinete da Prefeitura de São Sepé, o secretário disse: “Em vista desse acontecimento grave, esse ato de violência extrema de alguns criminosos em relação a este município, estamos apurando a responsabilidade. Um deles está recolhido, e estamos tomando todas as providências para que este ato não se repita. Várias ações estão sendo tomadas para reforçar o policiamento na região e em todas as cidades do Estado”. Salientou o secretário.