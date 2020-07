Chuva causa prejuízos aos moradores de Coxilha Verde

A forte chuva acompanhada com intensa atividade elétrica que atingiu São Sepé terça-feira, 30, deixou estragos. No interior do município, na localidade de Coxilha Verde, um raio incendiou um poste. De acordo com Paulo Barcelos; presidente da Associação de Moradores da Coxilha Verde, relatou que estragos foram imensos na rede elétrica e aparelhos eletrônicos e eletrodomésticos deixam de funcionar, em uma casa trincou o piso e abriu buraco no forro do teto com a intensidade da descarga elétrica.

A queima de transformador deixou os moradores assustados e sem energia elétrica nesta localidade. Os consumidores afetados não sabem quando o serviço vai ser reestabelecido.

Com a previsão de ventos fortes, manter portas e janelas sempre fechadas. Não se proteger embaixo de árvores, que podem cair. Não arriscar a atravessar caminhando ou de carro em ruas e áreas alagadas.