Um forte chuva que desabou na manhã desta terça-feira (29) em São Sepé veio acompanhada de rajadas de ventos, quedas de árvores na BR-392 no Passo do Verde e Vila Block, chegando a interromper parcialmente a rodovia. Corpo de Bombeiros de São Sepé realiza a retirada de árvores e galhos. Alguns pontos no interior registrou granizo em pequenas proporções. Foi registrada falta de energia elétrica em algumas localidades do município.