Fortes rajadas de vento associadas a muita chuva, incluindo granizo, na noite de sábado, 04, destelharam casas e arrancaram árvores no município de Vila Nova do Sul. Segundo informações da defesa civil local choveu aproximadamente 80ml em 10 minutos. Com a violência do vento postes de energia foram danificados e parte da cidade ficou sem luz por aproximadamente duas horas. A localidade de Laranjeiras, interior de Vila Nova do Sul, foi uma das mais atingidas.