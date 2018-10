Cinco pessoas são detidas por suspeita de tráfico

Por volta das 15h45 da tarde hoje, quarta-feira, 03, a Brigada Militar junto com a Polícia Civil de São Sepé, detiveram cinco pessoas por envolvimento com tráfico de drogas, em cumprimento de mandado de busca e apreensão.

Foi encontrado em poder dos suspeitos, que se encontravam em um bar no bairro Kurtz, 66 pedras de crack, R$ 810,00, munição, um revólver calibre 32 e uma arma de brinquedo.

Todos foram encaminhados a Delegacia de Polícia para o Boletim de Ocorrência e, após, 3 foram presos e encaminhados ao Presídio Estadual de São Sepé.