Cinema drive in ofereceu entretenimento em São Sepé

O cine drive in é uma maneira de assistir a filmes dentro do carro, comum nos anos 50 e 60, um entretenimento ativo veio para trazer alegria às pessoas num momento tão difícil. Neste domingo o município de São Sepé pode conferir pela primeira vez sessão de cinema ao público com segurança, o drive in. “Cine Alvorada drive-in” é resultado de uma parceria do Supermercado Cotrisel e do organizador Fernando Vasconcelos.

O filme “Minha Mãe é uma peça 3” foi projetado no telão neste último domingo (05), no estacionamento do Supermercado Cotrisel, em São Sepé. O ingresso foi uma cesta básica que será destinada as famílias em situação de vulnerabilidade social. O som foi captado nos rádios dos carros, por meio de uma frequência exclusiva.

A iniciativa foi aprovada por aqueles que prestigiaram a sessão.